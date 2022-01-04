追求永續發展已是企業遵循的國際趨勢，個別企業已然投入的執行方案，最佳情況是要能獲得接軌國際的質化與量化指標檢視，中華經濟研究院綠色經濟研究中心（CGE）4日表示，正在進行第三屆《臺灣循環經濟獎》選拔的徵件，已採用全新的審查標準，估計能和過去二屆得到不同的收穫，1月底之前歡迎各路企業英雄報名新一屆的活動，

作為《臺灣循環經濟獎》的主辦單位，中華經濟研究院綠色經濟研究中心（CGE）說明，本屆獎項包括「企業獎」、「產品獎」、「再生技術獎」、「投資獎」、「創新服務獎」、「中小企業獎」、「英雄獎」七個面向。相關細節，在2021年12月的說明會中，上屆得獎廠商公開分享實際執行心得和成果。

主辦單位為帶給有意參與永續推動的企業和經理人們，有機會與循環經濟的傑出廠商有面對面交流機會，先前曾安排與會者參訪正隆公司大園造紙廠。中經院綠經中心表示，正隆為國內循環經濟典範，也是首家宣示2050年淨零碳排的紙業公司，超過九成以上的商品皆使用回收紙品與下腳料再製而成。參與參觀行程的業者同好，因此更能體會企業落實循環經濟的決心與作法。