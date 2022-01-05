品牌廠微星（2377）今（5）日舉行今年首場全球線上發表會「MSI Gameverse」，聚焦元宇宙需求，率先以「Meta-Ready」訴求推出多歇高效能筆電，旗下從電競主戰線到創作者系列，全面升級搭載最新第12代Intel Core H系列CPU及最高NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti筆電GPU，最快1月底就有部分機款開放預購、搶先在台上市。

搶進加速發展的元宇宙商機，微星全球筆電業務暨行銷處總監陳禮群於發表會中宣布，微星將率先推出全系列為元宇宙打造的Meta-Ready高效能筆電，滿足創建與探索元宇宙蓬勃發展的需求，為熱愛新科技的專業人士、玩家及消費者搭起進入元宇宙的橋樑。

微星端出甫獲CES 2022創新獎的旗艦電競筆電Stealth GS77，最高搭載最新12代Intel處理器和NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti筆電GPU，採用國際音響大廠Dynaudio的六揚聲器音響系統，加上可保護使用者隱私的實體視訊鏡頭開關設計，同時可支援高達 100W的PD快速充電，融合專業商務人士及電競玩家需求。

另以效能制霸的 旗艦電競機皇Raider GE系列，微星此回也端出最高搭載第12代Intel Core i9系列CPU與NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti筆電GPU，並搭配MSI獨家OverBoost技術，可提供CPU+GPU總功率高達220W的極致效能，對比市面上搭載RTX3080獨顯筆電，領先達13％以上性能，達堪比桌機效能的等級。

微星並為搭載Intel Core i9處理器的Raider GE與Stealth GS77系列，推出全新獨家「相變式液態金屬散熱技術」。當相變式液態金屬散熱片達攝氏58度時，將由固態轉換為液態，填滿處理器晶圓頂部和散熱模組底部接觸的空隙，大幅提升熱傳導效率，可為處理器提升高達10％的整體效能。

微星也宣布與遊戲開發大廠Ubisoft合作推出Crosshair 15《虹彩六號：撤離禁區》限定版電競筆電，最高配備240Hz更新率的超高畫質面板及NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 筆電GPU，TGP瓦數最高可達140 W，相較於市面上搭載RTX 3060獨顯等級筆電，領先50％的功率輸出，同時，全新Crosshair 15也是微星為創作與探索元宇宙打造的Meta-Ready筆電。

隨著英特爾第12代全新處理器平台上市，微星電競筆電系列新品大軍全線出列，包括Stealth GS77/66、Stealth 15M、Raider GE76/66、Vector GP76/66、Pulse GL76/66 、Crosshair 17/15、Sword 17/15、Katana GF76/66等，皆同步升級搭載第12代Intel Core H系列處理器，預計最快於一月底陸續上市。

至於在創作者系列，微星除了端出全球首款支援觸控筆的17吋筆電Creator Z17，進階版C的reator Z16P升級採用MSI獨家研發的「均溫板散熱設計」，相較於前一代的散熱面積加大76%，能大幅增加散熱氣流，達到60%的效能提升。

最高搭載第12代Intel Core i9系列CPU與NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 筆電GPU的Creator Z17和Creator Z16P，同樣是為創作與探索元宇宙打造的Meta-Ready筆電。經NVIDIA Studio認證，搭配專為建置元宇宙之虛擬協作打造的NVIDIA Omniverse平台，讓創作者能在多個常用的設計應用程式與軟體之間即時移動檔案與素材。

此外，微星專注在硬體性能之際，也致力研發並優化AI智慧技術以提供更流暢的使用體驗。新一代的MSI Center以全新AI智慧自動（Smart Auto）功能，自動偵測以調整系統至最適合的使用情境模式。另「環境靜音」( Ambient Silent AI）功能則會依據使用者周圍環境噪音的音量，隨時動態維持風扇速度，於提供極致效能的同時、亦保持安靜運作。