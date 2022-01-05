金門縣消防局第一大隊大隊長陳參奇、金門義勇消防總隊金湖義勇消防分隊隊員李文龍榮獲象徵消防人員最高榮譽的「鳳凰獎」，17日將赴台接受表揚。局長王世祿肯定2人卓越的工作表現，得獎實至名歸。

陳參奇自2001年投入消防工作，20年來水裡來火裡去，烙印無數驚險的工作履歷，特別是2006年的一個夏夜，在一場幼童受困火場哭喊救命，屋外祖父及母親焦急萬分，祖父試圖衝入火場，遭大火灼傷逼退的民宅火警中，帶領打火兄弟十萬火急趕至，冷靜指揮同仁佈水線入室搶救，順利將小朋友平安救出，驚心動魄的過程至今仍讓他歷歷在目，隨時提醒自己莫忘就讀警大，投入消防工作的初衷。

服兵役時就選擇消防役，期間考取EMT-1證照的李文龍則是2006年8月加入義消，15年已累積協勤時數逾6000小時，2009年后湖海域救溺、2007年新塘大型田野火災、2009年峰上民眾受困海上礁石的救援案件，都看到他奮勇爭先的身影。