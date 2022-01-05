陽明近期爭議爆棚，本周一火速撤換發言人後，今日邀媒體參訪基隆總部，董總兩人聯袂現身，不只用力闢謠，還加秀午餐菜色大家看。這刻意斧鑿的一場戲，其實只證實陽明根本「自我感覺良好」，不知問題出在哪裡，自始至終劃錯重點。

陽明這一連串爭議起自買樓。事實上，《中國時報》在去年3月就獨家披露，陽明海運在萬海斥資購樓後，也動了「鳳還巢」的念頭，主要考量目前總部位於基隆七堵，不僅交通不便，攬才更顯不易，近期低調找尋合適物件，希望能搬回台北。

當時陽明高層直接否認，表示媒體亂寫，陽明從未有搬家念頭。沒想到時隔半年就自打臉，陽明於去年9月底公告「辦公大樓購置案徵求公告」正式宣布要積極找樓，把總部搬回台北。沒想到卻因外界反彈過大，在耐不住各界壓力下，最後胎死腹中。

陽明今天的說法是，七堵辦公大樓不敷使用，導致總公司重要部門分散三地辦公，故購置適合之大樓以利總公司各部門合署辦公確有其需要，亦未侷限特定地點；惟自用辦公大樓購置屬中長期資本支出規畫之一環，唯根留基隆之計畫不變。

陽明其實從頭到尾搞錯重點，沒有人說陽明不能搬離基隆、不能買樓，問題是陽明這波爆賺千億之後，除了買樓，有無想過讓公司長久經營的策略，其實沒有。買船、買櫃晚對手半步就算了，但買樓卻是不落人後，難免坐實了「有錢亂花」的指控。

從來沒有人否認過，陽明位處七堵，在攬才上有一定難度，近年也不乏優秀員工聽到七堵就卻步，寧可投奔長榮。問題是，拉得長遠來看，隨著台北港興起，如果基隆港未來的功能弱化，搬遷總部是應該從長計議，甚至基於南北平衡考量。

更何況台灣自詡海洋立國、高雄港吞吐量年達千萬櫃，但卻沒有船公司，且連公股背景的陽明都看不起高雄，在地培養的海事人才只能北漂，這點還真的說不過去。更何況高雄港面對台北港崛起，爭取陽明落地難道不是當務之急？

陽明急就章安排這場「認識陽明」戲碼，想講只有一句話，就是「讓你們（媒體）知道基隆有多不方便」，所以應該支持買樓。問題是，媒體不是陽明員工，陽明要不要買樓搬回台北，應該有更充分的討論，更何況這對基隆在地員工，更是羞辱。

至於秀團膳菜色豐不豐盛的戲碼，也大可不必。今日陽明董事長鄭貞茂親自秀員工餐廳午餐同時，網路上就有梗圖，「長榮人煩惱要不要買特斯拉、陽明人煩惱營養午餐吃什麼」，一個賺千億元的公司，不需要淪落到連午餐菜色都要拿來說嘴。

如果陽明高層對陽明的規劃，還停留在要媒體受苦、感受基隆有多遠，或是營養午餐菜色到底好不好，這只證明陽明近期惹出的爭議，一點都不冤枉。與其這樣亂搞，葬送讓陽明重生的機會，鮮明輪船長說得對，不如把陽明賣了吧。