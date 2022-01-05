屏東東港大鵬灣因濱灣碼頭帶動人潮後，鵬管處打造智慧公廁，連衛生紙都智能管控，貼心設計令人直呼五星級待遇。（謝佳潾攝）

屏東東港大鵬灣因濱灣碼頭帶動人潮後，鵬管處打造智慧公廁，連衛生紙都智能管控，貼心設計令人直呼五星級待遇。（謝佳潾攝）

公廁曾給人印象又髒又臭，但近年形象大翻轉還掀起特色公廁風潮，而鵬管處重外型也重內在，大鵬灣因濱灣碼頭帶動人潮後，除加建公廁還打造成智慧型，連衛生紙都智能管控，不讓遊客憂無衛生紙用，貼心設計令人直呼五星級待遇。

鵬管處指出，長年來公廁給民眾的印象，除了又髒又臭就是漏水，嚴重影響旅遊興致，因此各風景區被投訴最多的就是公廁問題，而隨著民眾衛生意識抬頭，公部門也積極重視公廁形象，甚至訂下評選制度，以推廣友善、乾淨的公廁為目標。

為此，大鵬灣國家風景區從2019年至今，年年拿下公廁特優認證，而去年為精益求精，更以「智能公廁」為發展目標。鵬管處說，公廁對一般大眾而言可能是需求導向，但對風景區來說，它是種指標，公廁使用率高就代表人潮多，進而也表示唯有提高服務品質，才能留住人、也吸引更多人來。

鵬管處笑稱，近年很少收到遊客投訴，但自俗稱「小巨蛋」的濱灣之星落成後，就陸續收到「衛生紙不夠用」的抱怨文，據統計，假日的濱灣碼頭人潮洶湧，不僅是數以千計，有活動時更多達萬人，而也導致公廁使用問題再度浮出。

但知道問題在哪，就好辦事，鵬管處將濱灣碼頭候船室的傳統公廁變身成智慧公廁，除馬桶（免治）、照明、芳香、風扇、空間音效、煙霧、溫溼度等偵測外，連衛生紙都採智能管控，衛生紙只要剩1／3就會遠端通知更換，管處時刻注意用量讓遊客免操心。

「有一種貼心，叫大鵬灣公廁。」鵬管處強調，全台特色造型公廁很多，大鵬灣在外表上可能無法匹敵，但貼心度絕對五星級，目前除著手在濱灣碼頭停車場新建智能公廁外，青洲濱海遊憩區及小琉球的現有公廁也補強智能設施中，以因應日益增多的遊客需求。