不忍了！高雄市楠梓區一家生活百貨商場，將衛生紙置放在店門外，一名70餘歲婦人，半年內3度鎖定同一品牌衛生紙，不付錢直接拎走，其中一次拎4袋放機車重心不穩摔車，婦人竟然過了一週又來偷，讓店家不忍了報警抓人。

警方表示，這名73歲許姓婦人，今年3月25日，行經後昌路一家日用品百貨商場，拿走放在騎樓架上2袋衛生紙，沒有結帳就離開；事後店員盤點才發現遭竊，因價格不高，店家沒有報案。

過了半年，9月21日上午，許姓婦人重施故技，這次更貪心，一口氣拿4袋同一牌的衛生紙，放在機車腳踏板上，騎車離開時摔車，店員上前關心，赫然發現她沒有結帳，這次偷竊失敗。

豈料隔了一個禮拜，許婦9月28日下午竟再度下手，拎了4袋同品牌的衛生紙，走路離開。這下店家再也忍不下去，報警逮人。警方將許婦查緝到案，她坦承犯案，且供稱衛生紙已全數用完，訊後依3個竊盜罪嫌移送法辦。