高雄市鳳山區林姓男子一家四口在26日晚間休假日，到愛河邊遊玩，穿越十字路口時，慘遭酒駕的黃姓男子酒駕駕駛BMW衝撞，導致范姓妻子重傷不治。檢察官會同法醫中午針對范女遺體進行相驗，范女父母接獲女兒死訊後悲痛不已，中午也趕抵殯儀館見女兒最後一面，神情相當哀戚，甚至還必須在親友攙扶下一路低頭進入殯儀館。

目前林男與兩名女兒仍在住院，林男骨盆骨折，14歲和15歲2名女兒分別受有四肢擦挫傷、雙小腿骨折全口牙脫落等傷勢，一家人瞬間天人永隔，范女臉書貼滿一家和樂照片，其中一張全家福一家人吃甜點開心比YA的照片，令不少親友看了忍不住掉淚！

林男37歲的范姓妻子昨晚遭黃男酒駕撞擊當下，因噴飛至擋風玻璃上，又重摔在地，當時在現場已無生命跡象，送醫急救後，仍傷重宣告不治；14歲小女兒四肢擦挫傷、意識清醒；但15歲的大女兒因當下噴飛在地，導致雙小腿骨折、全身多處擦傷、臉部撕裂傷，連全口牙都掉落；45歲的林男則身體擦挫傷以及腳、肋骨和骨盆等多處骨折。

林男一家四口開心外出卻遭遇酒駕渣男撞擊的厄運，導致一家人瞬間天人永隔，令親友悲痛欲絕。

林男位於鳳山區陳姓里長說，林男的母親對街坊鄰居很好，沒想到一家人會發生令人遺憾的事，陳里長轉述林母在事發後很淡定，僅說謝謝關心。