在連兩日創新高後，歐股在周三早盤稍微失去動力。美國債券殖利率的攀升，以及對中國市場監管單位的擔憂，都讓投資人縮手。

周三泛歐Stoxx 600指數早市近持平，升0.09點或0.01%，為494.11點。汽車股、化工股、油氣股領漲較多。

對美國升息的預期，帶動美債息的攀高，促使投資人從高成長的科技股轉向經濟敏感的板塊，例如銀行股。

科技股在周二遭拋售之後，目前小漲0.1%。

荷蘭科技投資公司Prosus跌2.8%，暫報71.6歐元。該公司為騰訊大股東，而中國市場監管單位對包括騰訊的數家科技公司處以行政罰款，認為他們未能正確報告交易，違反反壟斷規定。騰迅也再次傳出減持投資的公司股票，以套現的消息。

汽車製造集團Stellantis漲0.4%。有消息稱，其克萊斯勒品牌正計畫在2028年前全力轉向電動車產品線，並推出純電動車產品。

德國豪華汽車製造商BMW漲0.3%，該公司宣布2021年實現了創紀錄的220萬輛汽車的銷售。