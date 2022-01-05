台中二選區立委補選將於9日登場，據轉述，民進黨秘書長林錫耀在中常會中耳提面命，最後階段一定要避免犯錯，助選的人也要謹言慎行，說話動作都要小心，最後會被放大，請大家盡量注意。

在中正萬華選區無黨籍林昶佐罷免案，林錫耀說，林昶佐聲勢目前看起來領先，要維持不要刺激國民黨。且選戰後期，避免對方買票成功，萬一對方買票成功，蠻值得擔心。

至於有中常委提到，中二選區要防堵買票，投票所內外要嚴加管理，怕有逼迫投票的行為，希望可以在投票所30公尺、內外如果有窺伺、攝影等行為都不行，蔡則表示「好，謝謝」。

此外，中二選區立委補選選情激烈，退將于北辰退出國民黨力挺林靜儀，台北市長柯文哲爸媽卻到台中與顏寬恒巧遇、並比5號。民進黨黨內人士今感嘆，這都成為話題，只能說這也證明，這都引起全國關注。

今天中常會中也播放林靜儀競選影片，蔡英文看完影片後表示「近來有兩件事很重要，第一是林靜儀一定要當選，第二是總預算案要通過」。相信很多人去幫忙，大家加油！

至於有中常委提到，中二選區要防堵買票，投票所內外要嚴加管理，怕有逼迫投票的行為，請蔡總統交代行政部門，投票所30公尺內外如果有窺伺、攝影等行為都不行，蔡則允諾，「這是很重要的事情」，並裁示「林靜儀一定要當選，總預算案一定要通過」。