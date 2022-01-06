俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今天報導，哈薩克爆發動亂，已導致8名安全人員死亡、317人受傷，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）仍無法平息眾怒。

路透社報導，哈薩克抗議民眾一開始是因為新年燃料價格飆漲而憤怒，後來卻闖入政府建築物放火，高喊痛批前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的口號。

納札爾巴耶夫先前曾執政近30年之久，於2019年下台辭去總統職務，但退休後仍大權在握，現任總統托卡葉夫正是他欽點的接班人。

托卡葉夫稱這場動亂為「恐怖主義分子威脅」，並稱他已籲請俄羅斯領導的集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）協助解決這起動亂。

集體安全公約組織是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事集團，成員國皆是前獨立國協國家。（譯者：陳正健）1110106