全美零售聯盟（NRF）首席經濟學家克蘭漢斯（Jack Kleinhenz）近日表示，Omicron變種病毒加速擴散，恐促使更多民眾待在家、減少外出用餐或娛樂消費，而他們會購買更多商品，連帶導致通膨問題加劇。

克蘭漢斯表示：「民眾待在家時間變長的話，他們可能把錢花在購買零售商品而非服務上頭，而這可能進一步加劇通膨壓力。」

但克蘭漢斯表示，美國新一波疫情不太可能導致經濟放緩，或是商家全面停業，換言之，經濟不至於受到太大衝擊。