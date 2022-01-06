NRF警告：Omicron病毒擴散恐助長通膨攀升 08:582022/01/06 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全美零售聯盟（NRF）首席經濟學家克蘭漢斯（Jack Kleinhenz）近日表示，Omicron變種病毒加速擴散，恐促使更多民眾待在家、減少外出用餐或娛樂消費，而他們會購買更多商品，連帶導致通膨問題加劇。 克蘭漢斯表示：「民眾待在家時間變長的話，他們可能把錢花在購買零售商品而非服務上頭，而這可能進一步加劇通膨壓力。」 但克蘭漢斯表示，美國新一波疫情不太可能導致經濟放緩，或是商家全面停業，換言之，經濟不至於受到太大衝擊。 《生醫股》高端新冠疫苗可對抗Omicron 走勢回神 OPEC指Omicron影響有限 油價走高 #克蘭 #漢斯 #NRF #Omicron #病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicron陰霾壟罩 IMF延後公布全球經濟展望報告 20:532022/01/05 國際 世衛：打疫苗仍可降Omicron重症風險 包括國藥和科興疫苗 20:412022/01/05 兩岸 Omicron病毒入侵台灣 黃偉哲憂出現「防疫疲乏」 10:472022/01/05 生活 Omicron來襲 土耳其單日6.6萬例創新高 07:402022/01/06 國際 桃機清潔員染Omicron 醫籲「快做1事」：沒人想再一次三級警戒 08:332022/01/05 生活 日本確診Omicron累計逾千例 18都府縣疑社區傳播 02:472022/01/05 國際 桃機清潔工染Omicron 趙少康喊話蔡英文趕快收心：別全黨救一人 08:022022/01/05 政治 Omicron進逼社區！專家「桃機會再增確診者」：未來3周是關鍵 08:582022/01/06 生活 Omicron潛伏期僅3天 學者建議春節返鄉潮靠1招防家戶感染 11:222022/01/05 生活 桃機5人確診、首例本土Omicron 藍委看到警訊：應縮短第三劑時程 15:572022/01/05 政治 Omicron恐入侵社區？陳秀熙：落實3措施可守住 10:182022/01/05 生活 財經熱門新聞 新冠藥解盲成功！國鼎狂噴67％暴漲95元觸熔斷 嚇到暫停交易 - 要聞 他買房在淡水卻住不習慣！狠揭致命痛點：真的後悔了 - 財經 美股崩盤日來了？神準鐵嘴預言開殺15％ 最大兇手是他 - 財經 升息快了！美股全面開殺 專家驚爆恐怖衝擊 - 財經 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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