小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。處理器龍頭大廠英特爾（Intel）於美國消費性電子展（CES 2022）正式推出研發代號為Alder Lake的第12代Intel Core筆電處理器，並將與宏碁、華碩、戴爾、惠普、微星等OEM廠共將推出超過100款設計。英特爾同時宣布研發代號為Alchemist的Intel Arc繪圖晶片已向OEM廠出貨，並宣布超過50款Alchemist設計，代表獨立顯示卡市場已進入英特爾、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）三強競爭新時代。

【1】英特爾採台積6奈米搶進 獨立顯卡 進三強時代

英特爾透過宣布向OEM客戶出貨研發代號為Alchemist的Intel Arc繪圖晶片，採用台積電6奈米製程，代表著獨立顯示卡市場進入一個新時代。Intel Arc是英特爾即將推出的消費性高效能顯示卡產品品牌，並為業界提供包含全英特爾獨立顯示卡平台在內的嶄新選擇，包含宏碁、華碩、戴爾、技嘉、微星等合作夥伴將推出超過50款配備Intel Arc的新款筆電與桌機客製化設計。

【2】16檔CES概念股 展後迎大單

CES消費性電子展登場，元宇宙、低軌衛星及自動駕駛三大主題吸睛，再加上英特爾等大廠發表新款筆電CPU及GPU，新產品及新技術有望刺激市場需求，台積電、宏碁及華碩等CES概念股商機俏。

【3】外資瘋台灣 12年之最

外資愛台股！金管會5日公布，2021年12月外資淨匯入47.51億美元（約新台幣1,312億元），且11及12月連二月淨匯入金額合計達108.49億美元（約新台幣2,996億元），累計2021年全年外資共淨匯入210.5億美元（約新台幣5,814億元），創2009年之後的12年來外資單年最大淨匯入量，也是史上單年第五大金額。

【4】陽明董座談年終 敬佩長榮40個月 但不該造成對立

鄭貞茂強調，可敬對手長榮發出40個月獎金，台灣沒有幾家公司辦得到，若硬要比，只會造成對立，但他也展現誠意，喊出「今年績效獎金一定會發得比較早、比較多，會比萬海（慣例在小年夜前）早！」

【5】高通膨威脅 Fed鷹派發威考慮縮表

美國聯準會（Fed）在疫情爆發後為穩住經濟，過去二年祭寬鬆猛藥大舉買債，資產負債表膨脹逾1倍達8.76兆美元。但高通膨威脅持續籠罩，Fed官員開始考慮縮表，這可視為另一種緊縮貨幣的手段。