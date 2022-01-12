美系外資示警，認為目前大陸品牌智慧機庫存偏高，農曆年前後恐會掀起一波較嚴重半導體零組件砍單潮，直接對驅動IC指標廠聯詠(3034)丟出保守訊息，維持對聯詠「劣於大盤」評等，衝擊今驅動IC族群股價表現，其中天鈺(4961)又有鴻海(2317)調節持股因素，在雙重壓力下，股價開低走低，一度接近跌停，敦泰(3545)下跌逾3.5%，反倒是被外資點名的聯詠相對有撐，跌幅約1%。

美系外資直言，根據最近的調查指出，大陸手機品牌廠OPPO的智慧手機庫存目前為6~8週、預估約3000萬支，只是，正常的庫存標準是4週，主要原因估計為雙11促銷後，大陸的Android智慧手機需求降溫所致。

不僅如此，美系外資表示，現階段智慧手機晶片零組件庫存提高，包括有射頻(RF)晶片圖像感測器、DRAM、TDDI(面板驅動暨觸控整合單晶片)等，甚至連5G SoC(單晶片系統)都出現庫存提高現象，美系外資更點出，聯發科(2454)也削減台積電(2330)第二季4奈米和7奈米晶圓部份訂單，以管理庫存。

除大陸手機產業再度出現雜音外，鴻海旗下鴻元國際投資出清天鈺部分持股，處分金額估達21.36億元，引發市場關注是否對天鈺營運造成影響，但根據資料顯示，鴻海仍透過旗下鴻揚創投、寶鑫國際投資、鴻棋國際等子公司，持有逾2成的天鈺股份，不僅如此，集團旗下面板廠群創(3481)子公司群怡投資也持有天鈺5.3%股權，仍是天鈺重要大股東。