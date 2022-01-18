台積電上禮拜的法說會震驚全世界，包括去年獲利5965億，這個數字規模約莫是一天開門就賺了16億，外資紛紛調高台積電目標價上看一千塊，財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」分析台積電會漲到破千嗎？

台積電最重要的對手是韓國三星，三星一直放話要追趕台積電，如果追不上台積電的話，就可以確保台積電在未來兩三年的業績很穩。

再者南韓三星的半導體投資有很大一部分是DRAM，晶圓代工只是一小部分；台積電則是是百分之百投資晶圓代工，黃世聰評估，按照這樣的投資幅度，對於南韓三星來說壓力會更大。

台積電2020年最低價曾經跌到230幾塊，後來漲到6百多塊，所以2020年是漲幅非常大，2021年的漲幅變動不大。黃世聰預估，台積電的漲幅會相當大，所以今年的台北股市就是看台積電。

黃世聰指出，台積電相關供應鏈也是可以考慮的，台積電接下來的股價約莫在六百七八十左右這個數字，以今年的EPS推估是28到30塊的話，目標價是大概850塊上下這個區間，明後年如果按照這個節奏，破1千塊不是什麼太大的難處。

黃世聰表示，展望台積電的未來，還有台積電相關供應鏈，在投資理念來說一定要把台積電列為重要的參考指標，否則在今年整體報酬率可能就會落後大盤，特別是外資在今年已經回補十多萬張，除非再看到外資大幅持續賣超台積電，今年應該可以很確定就是台積電豐收的一年。

很多人認為台積電六百多塊難入手，黃世聰提供幾種投資建議，包括可以投資台積電的零股、買台灣五十的ETF，或是可以買台積電的小型期貨這些都是一些進入門檻，相對比台積電更便宜一些。