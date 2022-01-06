聯發國際(2756)旗下聞名全球的手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」再傳捷報，預計今年第一季在美國總店數達到131家，並與石油大國科威特完成簽約，將持續進攻高毛利市場，在後石油時代拓展中東布局。

歇腳亭已遍布全球4大洲、13個國家，總店家數超過350間，其中，以深耕多年的美國為主力市場，成功跨足全美21州，是美國市佔率第一的台灣手搖茶品牌。

歇腳亭成功深入美國，高達7成以上加盟主及5成的消費者為非華人，且由於門市的獲利能力佳、同店業績成長率高，加盟主的續約率高達9成以上，開立複數店加盟主比例有5成以上。

聯發國際總經理賴柏宇表示，聯發國際今年將持續深耕美國，即便因當地法規嚴謹，平均開出一家店要花六到八個月，但提前部署，預計第一季總店數達131家，另外，目前籌備開店的家數已超過40家，今年底將跨足全美25州。

聯發國際也將經營觸角伸向中東市場，歇腳亭已在全球黃金之城杜拜開出4家店，成功提升品牌知名度，眼看中東的消費市場崛起、珍珠奶茶文化席捲年輕人，聯發國際已與科威特的合作夥伴完成簽約，是目前唯一進軍科威特的國際連鎖手搖茶品牌。

科威特受到疫情和油價震盪衝擊，正逐漸走向後石油時代，政府透過大量投資建設，提升經商環境，再加上疫苗施打率普及，科威特在2021年下半年經濟逐漸復甦，預計今年經濟成長率為3％以上，石油大國有望挖掘出手搖茶產業的新商機。