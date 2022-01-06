展望2022年第一季，景氣增長、高通膨和主要央行轉趨鷹派將是投資主旋律，疫情和供應鏈瓶頸，可能遞延復甦動能但不至於改變擴張趨勢，維持對風險性資產正向看法，1月焦點關注美國企業財報、拜登重建美好法案進展和大陸政策，股票布局建議掌握科技、基建、新興亞洲三大主軸。

具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業，受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，及以內需經濟為導向的新興亞洲小型股票型基金，第一季可採取逢震盪單筆加碼，和大額定期定額雙管策略並進，增添獲利空間。

富蘭克林證券投顧表示，儘管美國總統拜登的《重建美好未來》法案無法在2021年內通過，但預計這項法案仍可望隨2022年民主黨逐步弭平黨內分歧後而獲得通過，進而有利於基建、新能源、氣候變遷等概念股。科技股儘管近月表現較疲弱，但長線來看，包含雲端、軟體即服務（Saas）、電子商務、數位支付、AI、5G等重大題材，仍將持續引領科技股，可預見未來幾年，科技業仍將有大量潛在投資機會，持續建議逐步布局相關題材以掌握時代新趨勢。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，聯準會雖較過去鷹派，但應關注的是利率上升，表明經濟的改善，企業對前景看法樂觀，資本支出將上升。放眼2022年，持續看好數位化轉型的巨大投資潛力，其中雲端運算的採用，除是企業保持領先地位的重要途徑，現階段市場有低估雲端運算的潛力之虞，經理團隊預期雲端運算至少是一個高達3兆美元的市場。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，將迎來數十年的成長週期，並將驅動這些基礎建設公司的資產規模成長。看好再生能源、公用事業，及開始轉型或促進轉型的能源或運輸基礎建設公司，將可優先受惠。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾強調，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響。