新北市青年局成立，市議員金瑞龍期許打造青年友善城市。（金瑞龍服務處提供）

新北市青年局成立，青年局首任局長由錢念群擔任，原新北市青年事務委員會執行長吳宗憲接任青委會主任委員，市議員金瑞龍期許打造青年友善城市。

錢念群曾任記者及青創事業CEO，求學時期熱衷青年及公共議題，主修公共行政，並曾任嘉義市長黃敏惠的隨身秘書，對於青年事務相當熟悉，在青年政策上也有一定的見識與能量。

新北市青年局目前設有三科一室：綜合規劃科、職涯發展科、創業資源科及秘書室。主要業務有青年參與國際事務及學習體驗、公共參與、職涯探索及職場體驗、創新培力、青年創業貸款及地方創生等。

新北市長侯友宜說，青年局是年輕人的後盾，是幫助15到40歲青年朋友的平台，可以為年輕人創造更多的機會。新北市議員金瑞龍表示，在府會共同努力促成下，青年局正式成立，也要感謝侯友宜市長在這段期間的大力協助，期許青年局可以真正為年輕人做事，有效整合各局處資源，且實質的幫助年輕人。

青年局未來的任務，主要將以社會住宅、薪資結構、福利補助、產業就職等4大面向進行研究，針對青年族群展開調查及分析，以期協助青年族群順利就業就學、安心發展。青年局目前需盡快了解年輕人在乎的議題，並針對相關議題如：創新創業、居住正義等，先期規劃具體可行之辦法。

金瑞龍說，青年的負擔越來越重，如何能實質幫助到青年是很重要的課題，因此在本屆議會開議期間，特別提案青年住宅租金補貼增加為3000元、廣設青年住宅、生育津貼第三胎補助3萬及承租青年住宅年齡降低為18歲等，希望能減輕年輕人的負擔，將新北市打造成青年友善城市。