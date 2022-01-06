新竹市長林智堅日前專訪時，點名立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、邱顯智、高虹安是在立法院最反對大新竹升格者，如今被點名立委今皆出席縣市合併升格研討會；內政委員會召委林為洲直言，最有資格談升格的是彰化縣，下週將安排3場到彰化考察及說明會。

林為洲指出，地方制度法草案目前已經付委，下週他擔任召委時，會安排3場到彰化考察及說明會，最有資格談升格的是彰化縣，人口已超過125萬，不修法就可以升格。國民黨版草案中，不管是由下而上發動，或是由行政院指定升格，都要經縣市議會通過，至少要縣市政府同意。

林思銘認為，站在法制面來看，修此地制法真的是荒腔走板，一個法律可以改一個字，即造成台灣地方制度的改變與混亂，柯建銘提案就綁架民進黨立委，那些學法律者昧著自己的良心，讓縣市升格沒有門檻，這是非常粗糙、低俗的修法，「柯建銘是摧毀地制法的劊子手」。

鄭正鈐強調，自從林智堅宣布不選大新竹合併升格後的市長，就不斷對民眾展開「情緒勒索」，但林智堅完全沒搞清楚，地制法修法是攸關國土規劃的國家大事，縣市合併攸關國土規劃與區域均衡發展，重點不在於誰選市長，而是再怎麼急，地制法也不能亂修。

高虹安提到，林智堅去年9月拋出新竹縣市合併升格，各界一直問計畫在哪裡，結果新竹縣、市完全沒有討論，林智堅直到5天前才說要成立專案合併辦公室。

邱顯智說，民進黨團提出「地制法」修法，只有為直轄市升格改一個字「簡直是兒戲」，不要為了卸任縣市首長找工作改規則，此事應成為嚴肅的議題，透過這個機會討論台灣的行政區劃、財政收支等問題。

前台南縣長蘇煥智表示，台灣能不能轉型成功、邁向先進國家，地方制度比較不是關著門、而要從國際視野做比較，地方自治是落實主權在民的最具體表現，不是中央政府怎麼決定就好，任何地方制度變革都要經過公投，落實主權在民。