雲朗觀光集團旗下雲品(2748)總經理丁原偉表示，餐飲業務目前已恢復至疫情前水準、甚至更好，但隨著近日疫情升溫警報再起，已陸續接獲客戶致電詢問因應措施、或將宴會訂單改為便當，對此不敢過份樂觀，將密切關注疫情走勢、並規畫各種應變措施因應。

丁原偉指出，隨著內需消費動能回溫，雲品的餐飲業務在2021年12月已恢復至疫情前水準、甚至更好。原先樂觀預期2022年1月餐飲業績有望創高，但近日國內疫情升溫警報再起，委託經營的桃園皇家薇庭昨晚接獲50桌的尾牙臨時喊卡、改為500個便當。

丁原偉表示，集團今日亦陸續接獲客戶來電，關注若國內疫情警戒再度升溫將有何因應配套措施，坦言若疫情再起，產業將再度陷入慘況，目前已不敢太過樂觀，將密切關注疫情走勢、並規畫各種應變措施因應。

整體而言，丁原偉仍看好雲品今年餐飲業務表現，但仍需看疫情臉色，至於客房業務則「不必多談」、苦稱可以說「已經升天了！」他指出，雖然全台國旅市場熱絡，但都會型、特別是雙北市的國際觀光飯店住房持續低迷，認為大約3年內難見顯著好轉。

丁原偉認為，除非政府解除邊境管制，否則都會區的國際觀光飯店住房業務將難以恢復過往水準，何時得以回溫需視疫情發展及政府態度。雲品自疫情爆發後調整營運策略，主攻高端精緻客群，如日月潭雲品溫泉酒店專攻高端住房、台北君品酒店則主攻高端餐飲。

同時，雲品透過宴會平台「君品Collection」多元化委託經營版圖，去年1月接受台泥綠能委託，於台東縣延平鄉紅葉村攜手打造地熱發電基地「紅葉谷地熱溫泉園區」，3公頃園區結合觀光與地方創生，打造兼具溫泉、戲水、餐飲等多功能觀光休閒園區。

雲品指出，「紅葉谷地熱溫泉園區」規畫有溫泉親水公園、餐廳、門市販賣部及露營區，目前已召開首次招商說明會，招商內容包括園區維護、餐飲食材、寄賣商品、專才合作及客戶服務等五大類別，並招募包括清潔、園藝、洗滌、保全、救生員及假日兼職等人才。

雲品亦規畫為延平鄉的民宿業者建置網路訂房平台，並密切與業者合作，協助打造更完善貼心的住客服務。目前已陸續接洽在地優良民宿業者，並開始進行訂房平台的招商與建置，未來園區於2022年中旬投入營運後將一併啟動訂房服務。

同時，為發展在地創生並吸取部落文化特色，雲品旗下頤宮中餐廳以交流共創概念，攜手4間台東部落餐廳舉辦「Bintuhan慢食尋星」餐飲活動，進行為期1周的客座交流，明日起推出期間限定料理，傳承近期熱門的慢食文化，並將部落特色餐點介紹至國際餐飲舞台。