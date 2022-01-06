大陸證監會主席易會滿6日表示，中央經濟工作會議指出要全面實行股票發行註冊制，目前來看註冊制試點已經達到了預期目標，全面實行註冊制的條件已逐步具備。

他並說，證監會正抓緊制定全市場註冊制改革方案，確保這項重大改革平穩落地。

據央視報導，易會滿表示，2022年，證監會將努力實現「三穩三進」，為穩定宏觀經濟大盤積極貢獻力量。他說，2022年，證監會將在改革、開放、服務實體經濟高品質發展上體現進的要求。

所謂註冊制，即證券發行註冊制，是公司發行證券上市的制度，其區別於核准制。

註冊制特徵是快進快出，在註冊制下證券發行審核機構只對註冊資料進行形式審查，不進行實質判斷，即降低上市門檻；同時配套有仲介機構即券商對預備上市公司的考查，及時對作弊仲介商加強處罰；並配套有降低退市門檻的規則。

而核准制手續多，上市和退市的條件都多。核准制改變為註冊制，會導致市場生態出現重大變化，優質企業容易上市而劣質企業容易退市，會淘汰部分散戶而擴大機構資金和基金公司在市場的規模。