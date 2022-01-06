金管會近年帶領金融業力拚環境保護、社會責任及公司治理(ESG)，但外界質疑似乎偏重在環境保護(E)和公司治理(G)部分，金管會喊冤。金管會綜合規劃處處長胡則華6日強調，近一年金管會「社會面向」(S)也非常重視，金融機構亦已發揮影響力，對「身心障礙者、經濟脆弱者（紓困、高齡）、外籍移工者」，都推出符合社會各界或不同金融消費者所需要的多元金融商品及服務。

胡則華表示，身心障礙者、經濟面臨困境、外籍移工等較為弱勢之金融消費者在日常生活可能比其他一般民眾面臨更多困難，為致力於營造更具包容性的金融友善環境，協助國人因應新冠肺炎衝擊，並考量我國社經發展現況與滿足不同類型的民眾需求，金管會過去一年已陸續推動多項重要措施。

在外籍移工方面，金管會已核准非金融業透過金融科技創新實驗辦理外籍移工匯款，為其降低匯兌成本。另外，為配合勞動部外籍移工引進專案，產險公司也針對外籍移工入境日起30日內經診斷確定罹患新冠肺炎者，且列為境外移入案例者，提供保險金額新臺幣50萬元之實支實付住院醫療費用保障，支應境外移入確診時之隔離醫療費用。

保險局指出，金管會在2021年11月已核准富邦產、兆豐產、和泰產、泰安產、新光產、國泰世紀產等六家產險公司、每家二張、共12張保單，提供外籍移工保障，並從去年12月1日開始銷售。

在經濟上較脆弱者方面，銀行業已提供紓困貸款、貸款緩繳或展延等協處機制，並協調銀行延長信用卡及其他個人貸款之債務協處機制受理期間至2022年6月底。

保險局指出，保單低利紓困貸款也在2021年7月至9月底上路，在10萬元額度內以優惠利率向壽險業申請保單借款，且延長至2022年起「每年1月至3月」仍可持續辦理，使該紓困方案常態化。保險局統計，目前22家壽險公司都提供保單紓困貸款，今年一至三月的貸款利率比照去年七至九月的1.28％，累計2021年已核准16萬人、紓困金額達142億元。

在身心障礙者方面，金管會已於2021年5月26日函請銀行公會於「銀行業金融友善服務準則」內增訂要求會員機構應訂定內部教育訓練計畫，及相關獎勵方案或措施，對服務身心障礙人士績效優良之分行或第一線櫃檯人員予以獎勵。