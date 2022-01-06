沒有證明打過新冠疫苗的世界球王喬柯維奇，原本申請醫療豁免想入境澳洲打澳網，但在墨爾本機場因為證明文件不足被阻止入境，不但被留在機場過夜，現在因為要自己不被驅逐出境提出上訴，可能又要再經歷更多無眠的夜晚。

美國ESPN指出，喬柯維奇對澳洲政府取消簽證提出異議，並申請司法審查，試圖阻止自己被驅逐出境，澳洲聯邦法庭法官凱利在當地時間周四晚間表示，因為重新審核簽證和阻止喬柯維奇驅逐出境的申請遇到延遲，澳洲內政部長安德魯絲的律師認為，因為案件將延遲到周一，這位網球巨星不該在周一之前被迫離境。

喬柯維奇的訴訟律師伍德（Nick Wood）主張，在簽證問題完整解決前，澳洲政府都不該遣返生涯擁有20座四大賽冠軍的喬柯維奇。

喬柯維奇目前待在隔離飯店不得自由行動，他和團隊仍盡一切努力，希望可以為自己保住爭取澳網第10冠、生涯第21座四大賽冠軍的希望。