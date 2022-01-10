網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在澳洲的聽證會10日開庭，歷經一個白晝的攻防戰與各種技術問題延遲之下，法官安東尼凱利（Anthony Kelly）最終判決澳洲當局必須釋放喬柯維奇，因為邊境官員沒有正確地處置喬柯維奇的簽證。邊境官員撤銷簽證的命令「即刻失效」，喬柯維奇獲准續留參加17日開打的澳網。

喬柯維奇的律師尼克伍德（Nick Wood）主張邊境官員沒有事先告知澳洲政府為何準備撤銷他的簽證，法律也沒有明確指出一定要打疫苗才能入境。法官安東尼凱利同意喬柯維奇已經做出最大努力提供證明，關鍵是他被卡在機場時是否有受到不正當對待，包括未被告知簽證取消的原因。

根據尼克伍德描述，喬柯維奇到達機場之後等待數個小時，邊境官員僅通知他簽證將要被撤銷，但缺乏詳細說明，有違程序正義，喬柯維奇當時除了撥電話聯絡澳洲網協之外別無他法。法官判決澳洲政府必須在30分鐘內釋放喬柯維奇，負擔他一切訴訟費用，歸還他的護照和私人物品。

然而法官判決之後，澳洲政府代表律師崔恩（Chris Tran）表示移民部長仍有權力二度撤銷喬柯維奇的簽證，法官也同意如果移民部長下令撤銷喬柯維奇的簽證，可能導致他未來3年都無法入境澳洲，這是澳洲移民法的規定。

捷克網球女將沃拉可娃（Renata Voracova）上個月入境澳洲還在墨爾本正常出賽，幾天前她被撤銷簽證，與喬柯維奇被拘留在同一間飯店，很快遭到遞解出境。沃拉可娃是澳洲網協放行的，她與喬柯維奇同樣是以「近期感染過COVID-19痊癒」做為醫療豁免證明，澳洲政府宣稱這種豁免不適用於境外人士。

喬柯維奇這一次入境對抗的澳洲單位很多，內政部、移民部，以及最前線的邊境檢查署。英媒BBC報導，依照澳洲法律授予的權力，邊境檢查署可以直接取消入境者的簽證，只要他們懷疑對方可能「威脅到澳洲人的健康、安全、秩序」。在變種病毒Omicron入侵，每日新增9萬感染者的澳洲，沒有施打疫苗的喬柯維奇當然是個威脅。不過律師伍德主張，澳洲每天都這麼多人染病，喬柯維奇1個人所增加的風險根本是微不足道。