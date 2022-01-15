針對澳網開打前的喬柯維奇（Novak Djokovic）爭議事件，多年來的老對手納達爾（Rafael Nadal）希望大家不要因此轉移澳網的目光。事實上澳媒ABC News正在開玩笑說，現在喬柯維奇聽證會的門票可能比澳網決賽還值錢了！

在澳網記者會被問到喬柯維奇參賽是否會讓比賽變得不同，納達爾回答：「很明顯喬柯維奇是史上最優秀的選手之一，毫無疑問。但是沒有任何選手的重要性可以超過比賽，不是嗎？選手們來來去去，舊的走了新的又來。即使沒有費德勒（Roger Federer）、喬柯維奇、我自己，或是當年很偉大的伯格（Bjorn Borg），網球比賽都會持續下去。澳洲公開賽遠比任何選手都重要，如果他最後參賽，很好；如果他沒打，澳網也會很棒，不管有沒有他在。」

在納達爾看來，選手終究是一代新人換舊人，但是賽事不會為任何人停下腳步。即使喬柯維奇真的是史上第一，他也不該凌駕於比賽之上。納達爾表示他對現在這個情況有點厭倦，他希望外界回歸談論網球本身。

喬柯維奇的簽證被二度撤銷，導致他再次被拘留，媒體還不清楚他被安置在何處，他只被法庭允許到律師辦公室停留一段時間，並且受到邊境管理人員監視。他的聽證會將於16日上午舉行，澳網17日就要開打了。

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）擔憂喬柯維奇未打疫苗又在境內行走，將會壯大反疫苗者的聲勢，成為他們抗拒疫苗的「護身符」。喬柯維奇的律師駁斥霍克的說法，主張「沒有證據顯示喬柯維奇入境澳洲造成反疫苗者的情緒增溫。」