排球女神陳怡如畢業於台師大碩士班，一雙水汪汪的大眼睛人稱「大眼妹」，2013年參加天津東亞運動會，她展現清新可人的外貌與精湛球技，曾令地主觀眾為之著迷傾倒，更謀殺了不少攝影記者的記憶卡，也讓她在網路上被封為中華女排隊「萌妹子」。陳怡如加入企業甲級女排聯賽後，這幾年在東家「極速超跑隊」持續活躍；昨(19)日她分享一張攔網落地的「另類美照」，還說她人生第一個夢想其實是當「現代舞者」，與畫面中閉眼伸展雙手的模樣相映成趣。

「大眼妹」陳怡如昨(19)日在IG分享了一張「另類美照」，畫面中她穿著極速超跑隊的戰袍，5號橘色球衣搭配黑色短褲，雙手上舉顯然是排球的攔網動作；而陳怡如與右手邊的19號隊友「丸子妹」有跳起的時間差，她已經落地了而隊友仍在空中貼著網前，而排球的位置剛好在她俏臉蛋的斜上方；她雙眼閉起而雙手的姿勢有點像舞蹈，這一幕有趣的景像被場邊的攝影師精準捕捉到。

陳怡如寫道：「還沒成為排球選手之前，我人生的第一個夢想是成為現代舞舞者和編舞家。」如果貼文只寫到這裡，可能看的人會以為是梗圖搞笑，但其實不然：「雖然後來這個夢想隨著國中加入排球隊之後就深埋在心裡了，但我想這個舞者夢或許多多少少算是實現了。」

陳怡如半自嘲半認真地說：「因為我打球的照片，總是很多人說像在跳舞，如同這張，我連手指頭都有戲，只能說太美了，在球場上半實現了我的舞者夢(笑)。」趣味的畫面及自我剖白引來網友大讚：「太美」、「太可愛了」、「這是被徹底打臉嗎？」、「真的很寫實」、「哈哈哈，粉有戲」、「不好意思我笑了」；「丸子妹」也親自來回：「我愛你，好好笑，雖然我有扭到跟沒扭到跳的差不多」，留言屈歡樂滿點。

她還補充說明了畫面瞬間的比賽狀況：「最後一張照片，證明了欒妤雯真的很厲害，腳扭到才三天就下場比賽，還能跳一個手掌高，一定是大拇指(給讚)」；又說：「關於事實，我原本是要準備防守丸子妹攔網彈起來的球，因為我百分百相信她一定會攔到球，結局是，球怎麼瞬間打到我的手肘？」說明比賽肉搏戰場隨時可能發生任何狀況，也是她們身為聯賽選手所要面對的挑戰。