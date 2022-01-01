柯文哲參加升旗典禮的畫面引發熱議。(圖/北市府提供)

柯文哲參加升旗典禮時，一度出現隻身一人的畫面，顯得很突兀。(圖/北市府提供)

畫面曝光！柯文哲參加升旗意外變「總統閱兵」？ 府：安排不周請柯市長見諒

總統府今(1日)清晨舉行元旦升旗典禮，台北市長柯文哲也受邀參與，但一改過去先入府合影，而是直接到現場站定位，由於他就定位時正好碰上三軍儀隊演出，且全場無其他貴賓僅他一人就位，被形容是「總統閱兵，引發《批踢踢》大批網友討論說「邊緣柯」、「完成夢想了」、「搖滾區」。而最新、更清晰的畫面也曝光了，可見柯P全程1人站在廣場前，表情看似狐疑：現在是什麼情形？

從最新畫面可見，柯文哲今直接在引導下到戶外現場站定位。但是當時貴賓區域並沒有其他人，僅柯文哲一人，加上後方都是大批軍方人員，恰巧前方又正值三軍儀隊的演出，這段畫面瞬間成為網路熱烈討論話題。不過柯文哲當時仍淡定站著，表情則有點狐疑。

柯文哲參加升旗意外變「總統閱兵」？(圖/北市府提供)

柯文哲參加升旗畫面。(圖/北市府提供)

柯文哲參加升旗畫面。(圖/北市府提供)

不少網友都在《批踢踢》留言表示，「看到圖就笑了」、「神預言2024要入主總統府了？」「搖滾區讚喔」、「一堆綠粉說邊緣化他就好」、「邊緣柯 笑死」、「完成了他的夢想」、「民進黨小動作XD 結果害柯p更搶鏡」、「真是尷尬哈哈哈哈哈」、「一日總統系列」、「先搞你一波，再嘲諷一波，邊緣人QQ」、「這圖真的好笑」、「笑死，邊緣人」。

對於柯文哲今日動線議題，總統府也回應，是因為今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員，因此基於防疫考量，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯市長先至活動場地就位、沒進府內。如有安排不周之處，請柯市長見諒，總統府也感謝柯市長今天的出席。