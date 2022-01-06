台中第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒4日赴台中沙鹿市場掃街，巧遇台北市市長柯文哲父母。柯媽媽表示，顏不善言辭卻為人腳踏實地，顏家也為在地做很多事深受愛戴，不像民進黨候選人林靜儀每天無端亂罵人。對此，前民進黨立委郭正亮表示，柯媽媽巧遇顏寬恒，為何會讓林靜儀陣營出乎萬分意料之外，因為這完全是沒有預期的選戰邏輯。郭正亮並表示，他覺得柯媽媽這一招是很厲害的。

郭正亮6日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，選戰打到現在在打「中捷正英站」，就是要讓外界有一種感覺就是，顏家什麼錢都要賺，甚至做了一堆梗圖，但這種選舉邏輯已經沒有用了，因為顏家的黑歷史已經打2、3個月了，除非有更猛的料，不然應該到此為止了，對顏寬恒有意見的人，也都早就已經站好隊了。又政黨對決這塊，總統蔡英文和副總統賴清德跟30多位黨籍立委下去台中輔選，這招用下去效果也有限了，選前之夜林靜儀辦在大本營烏日區，也沒有太突出變化。

郭正亮說，他個人觀察到，真正讓顏寬恒緊張的是3日林靜儀跑去顏寬恒大本營沙鹿掃街，而人數比顏陣營預期的多，所以顏寬恒這幾天才又跑回去沙鹿固票，他推測，林靜儀陣營的招數應該都玩完了，就算丟了2支感人肺腑的影片也沒有用，因為那跟林靜儀平常在政壇給人的感覺和形象並不一致。

郭正亮提到，柯文哲媽媽巧遇顏寬恒，為何會讓林靜儀陣營出乎萬分意料之外？因為這完全是沒有預期的選戰邏輯，因為林陣營可能一直以來都評估，顏寬恒的招數就是一直固盤，但16個檢察官進駐選區和炒米粉事件不能辦餐會這2件事後，原先林陣營可能以為就到此為止了，但沒想到民眾黨突然丟了一個柯媽媽攪亂選舉步調，而且這件事又不是柯P，因為柯文哲是民眾黨黨主席可能不便出面，但柯媽講話，林靜儀就不好打、回手，只好說尊重柯媽媽。

郭正亮強調，柯媽媽這一招就很厲害，用我的話解讀就是「模糊中的明確」，因為柯媽媽說，她自己沒有挺顏寬恒，但我不喜歡林靜儀，然後柯文哲又接球。這會讓大家想起，過去防疫期間，林靜儀是怎麼打柯文哲的，這段往事大家也都還記得「事後避孕丸」的事情。

郭正亮坦言，自己在2014年幫柯文哲助選，也認識柯文哲媽媽，也因為柯媽媽講話就是這樣，每一句話都講到重點，也都是講老百姓能聽懂的話，因此，林靜儀才會很難回手，因為不好打長輩。

郭正亮強調，民眾黨2020年在台中第二選區，大約有12%的選票，2013年藍綠雙方甚至只差1千多票，所以柯媽媽這招，才會讓大家都看傻眼了嘛！不然綠營側翼怎麼會出那麼多梗圖？