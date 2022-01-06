台北市長柯文哲父母與台中第二選區立委補選候選人顏寬恒同台，引發外界討論。對此，台北市議員王世堅表示，柯文哲不該讓爸媽出來試水溫、測風向，於心何忍？

王世堅昨（5）日在「94要客訴」節目中直言，「別再裝，再裝就不像了」，若柯爸、柯媽是去大甲鎮瀾宮，說巧遇還有可能，但他們去的是沙鹿區玉皇殿，在觀光價值上遠低於大甲鎮瀾宮。

柯文哲身為首都台北市長，王世堅認為，公眾人物本來就要禁得起檢驗，應該被公評，也要有雅量，「如果妳（指柯媽）的小孩柯文哲不能被罵的話，那妳如果怕，就不要進廚房」，市長不管被罵或被讚許，都要接受不是嗎？

台北市長柯文哲。（圖／摘自柯文哲臉書）

王世堅喊話柯文哲要有人性，他表示，柯爸、柯媽年事已高，應在家頤養天年、含飴弄孫，有什麼事情，柯文哲男子漢大丈夫，身為台北市長若要支持顏家就站出來，公開挺才對，「怎麼讓柯爸柯媽試水溫、測風向？你於心何忍？」

對於參與政治，王世堅強調，要先保護好家人，才有辦法保護國人，這是最起碼的人性要求，因此希柯文哲不要一而再、再而三用低劣的方式，就讓老人家頤養天年、含飴弄孫，這才是正確的。

有關父母與顏寬恒同台，柯文哲4日受訪時則表示，媽媽沒事會去拜拜，也曾問他跟顏選的是誰，他則回「每天在罵我的。」但柯文哲也強調，民眾黨沒有候選人，原則是中立。而民進黨中二選區候選人林靜儀以前常上CALL IN節目罵他，媽媽每天看到電視上有人在罵兒子就很不爽。