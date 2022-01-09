桃機確診持續燒！北市餐廳是否禁內用？ 柯文哲：隨時注意疫調

針對近日國內疫情升溫，台北市長柯文哲今日受訪時表示，一切依照科學來處理，現在隨時都有注意疫調狀況，現在餐廳好不容易迎來尾牙生意，要避免影響民眾生計，不要隨便一點風吹草動就下決定。

柯文哲指出，若可以的話，應該要打第3劑疫苗，機場、旅館人員應優先施打。而最近指揮中心宣布第3劑疫苗縮短為間隔3個月，導致一下子多了600萬人符合資格，疫苗系統恐怕會被擊垮，台北市明日將會重啟疫苗施打，希望大家不要搶，優先給年長者施打。

當被問到是否要升級警戒，餐廳要下令禁止內用或使用隔板？柯文哲說，雖然這波疫情傳染力比較強，但殺傷力下降，現在都會看每日的資料評估，不會因為一點風吹草動就下決定。

柯文哲表示，最近快過年了，各行業都在準備尾牙，苦哈哈一整年的餐廳好不容易迎來生意，現在又要改，恐怕餐廳會倒，自己非常小心，避免隨便下一道命令，影響整個經濟。市府都有隨時注意疫調狀況，都會討論。