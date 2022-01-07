你期待孩子們成為什麼樣的大人？學習，從來不限於課堂課本。設計學習，不只需要老師，更需要愛孩子，相信教育的建築師！台灣校園建築之父——黃建興，以樸實手法、在地材料打造「本土就是國際」的經典校園。打開窗，擁抱在地，每個轉角都融入美感體驗。開啟永續新校園建築，打造五百萬個孩子的快樂學習天地。

黃建興出生宜蘭羅東魚販家庭，自成功大學建築研究所畢業，在錄取率極低的年代，26歲考取建築師執照。從小型公共工程為職涯開場，再到整座校園完整設計規劃，走過篳路藍縷的創業初期、投入九二一震後重建工程、帶動「新校園運動」南向擴展。用專業翻轉制式校園模組，將教育理念、生活體驗、藝術美感融入校園。累積40年建築信念，透過空間、顏色、形象，讓無聲的建築語彙，獻給師生「學習的校園，真正的模樣」。

沿著蜿蜒的山路前進，桐林國小佇立於台中霧峰東側九九峰山區之中，與一旁的北溝溪對望，環繞在唧唧的蟬鳴聲之中。童謠中「我家門前有小河、後面有山坡」無疑是桐林國小的最佳寫照。這座地處偏遠的森林小學，不但吸引三分之一的學生每日通勤跨區就讀，結合生態、文化、社區資源的特色課程，讓桐林國小二○一八年獲頒教育部百大特色學校，更在全國教學卓越獎中奪得金質獎，在教育界聲名大噪。

很難想像，過去二十幾年來，這座熱門的森林小學，曾遭強震襲擊造成校舍倒塌，也曾因農村人口外流的少子化現象而一度瀕臨廢校。「九二一大地震時，學校一樓的柱子爆裂彎曲、鋼筋全都裸露在外、滿地都是震碎的玻璃。」桐林國小前任校長梁珪萍說，舊校舍的樓梯地面龜裂、與牆面連接處嚴重破損，學校的圍牆也有部分倒塌。

「那段日子很擁擠、很辛苦、很克難、也很不便⋯⋯」梁珪萍說，前前後後總共搬遷了五次，才盼到新校舍完工，身為學校的大家長，理智告訴她不能慌，但是，面對繁雜的招標程序、全然陌生的建築法規、捉襟見肘的預算，她仍不免感到茫然。每當她遇到問題、如熱鍋上的螞蟻般著急，黃建興總是冷靜地告訴她：「校長，不要慌，我們一項一項來解決。」梁珪萍說，黃建興就是那段兵荒馬亂的日子中，大家的精神領袖。那股沉著冷靜的力量，著實讓她放心不少。

桐林國小-半戶外活動空間。(圖/《我的孩子都要在這裡讀書》天下雜誌出版)

於一九五○年創校的桐林國小，校地座落於一片崎嶇不平的山坡地上，地勢東南高而西北低，高低落差多達一．八公尺。「遇到問題，就解決問題囉！」黃建興充分利用地勢特色來打造建築量體的高低層次。呈現L形的校舍，從地勢較低的校門口進入，前排一層樓的行政辦公室弧形走廊與同心圓拱圈是最先映入眼簾的建築設計，一路沿著緩坡而上，是寬廣的半戶外劇場空間。「小學校沒有空間與經費打造活動中心，但總得有個雨天的活動場所，」黃建興說，這個室內廣場空間寬廣，是學校的中心與中介空間，其中六階樓梯看台可容納一百多人，做為全校集會表演、體育活動都很適合。

接著，介於半戶外空間與教學區之間的是桐林國小地標——一棟圓柱體造型的建築物，黃建興希望藉由獨立的空間來提升圖書館的重要功能，室內挑高兩層樓，還特意在頂層加上鐘塔，作為校園的精神指標。黃建興說，圓形屋頂的建造頗有難度，除了鋼骨與鋼筋必須框成圓形，要在屋頂將方形的瓦片鋪設成圓形，也非常考驗工程精準度。

桐林國小-中庭廣場。(圖/《我的孩子都要在這裡讀書》天下雜誌出版)

強震侵襲固然可怕，但少子化的衝擊並不亞於地震。前者是又快又急的災難、後者則是一場緩慢無聲的衝擊。二○一二年，姜韻梅走馬上任到桐林國小擔任校長，這是她第一次擔任校長，還沒來得及適應方圓五公里見不到一家便利商店的寧靜，半年後，一紙裁併校公文的到來，讓校園內瀰漫著不安氣息。

學生急了、家長急了、教職員也急了。姜韻梅趕忙召集大家討論未來的發展方向。重新盤點後，師生決定把桐林村豐富的生態、文化、歷史，當成特色課程主軸。桐林國小的孩子們，可以觀察領角鴞、獨角仙等在地特有的動物昆蟲；在龍眼、荔枝園學習農業知識，在養蜂人家理解生態環境的重要性。當孩子的學習場域不僅限於校園，社區的活力就慢慢回流了。桐林國小的辦學理念逐漸受到家長肯定，加上只要付出公立學校的學費，就能享有小班小校的森林小學教學品質，一度瀕臨廢校的小學，直至近百人規模。甚至，還有家長因為愛上桐林社區豐富的自然生態，而舉家搬遷至此。

桐林國小-圖書館。(圖/《我的孩子都要在這裡讀書》天下雜誌出版)

走進重新整修的圖書室「童話森林」，當年黃建興特意將圖書館規劃為獨立空間，就是希望能提升使用率。如今嶄新的圖書室，順應原始設計，在挑高的牆面上裝置了一棵桐花樹，這棵樹沒有頂，彷彿象徵著書中的知識應該延伸至外頭的自然世界。牆上的鐘，時間停留在凌晨一點四十七分，那是九二一大地震發生的時間。即便過了二十幾年，桐林國小的孩子們，依然清楚知道這場地震是如何重創了故鄉。姜韻梅說：「我希望孩子們都記得，那場大地震是毀滅、但也是重生。」

十年樹木、百年樹人，教育是無法一蹴而就的百年大業，需要眾人挹注自己的專業維護方能有所斬獲。走過災後復課、校園重建、重振辦學成效，黃建興與兩位校長在桐林國小打的這一仗，贏得漂亮。

(本文摘自《我的孩子都要在這裡讀書》/天下雜誌出版)

【內容簡介】你期待孩子們成為什麼樣的大人？

學習，從來不限於課堂課本。

設計學習，不只需要老師，更需要愛孩子，相信教育的建築師！

台灣校園建築之父——黃建興，以樸實手法、在地材料打造「本土就是國際」的經典校園。

打開窗，擁抱在地，每個轉角都融入美感體驗。

開啟永續新校園建築，打造五百萬個孩子的快樂學習天地。

出生宜蘭羅東魚販家庭、成功大學建築研究所畢業，在錄取率極低的年代，黃建興26歲便考取建築師執照、1981年回到故鄉創業，從小型公共工程為職涯開場，再到整座校園完整設計規劃，逐步累積實力。

走過篳路藍縷的創業初期、投入九二一震後重建工程、帶動「新校園運動」南向擴展。

將教育理念、生活體驗、藝術美感融入校園角落，打造超過百所學校，超過五百萬人在他的作品中學習成長。

跟著黃建興建築師走讀經典校園，拜訪造型獨特的獨立圖書館、可靈活運用的半戶外空間，或者穿梭在風會跟著轉彎的迴廊走道……

黃建興用40年建築信念，以校園的發展需求為基底，量身打造在地校園，透過空間、顏色、形象，讓無聲的建築語彙，自然發揮影響力，獻給師生「學習的校園，真正的模樣」。

【作者簡介】游苔

擁有五星級假貴婦與荒野流浪者的雙重身分，十年來於各大財經雜誌擔任記者一職， 然而內心深愛的卻是在世界各地蒐羅動人心弦的旅人故事；嫁做人婦後以「基隆游太太」為名活躍於網路社群，2021年底開啟廢物媽媽的育兒人生。著有《廢物旅行》、《慢經濟：遇見池上．心風景》。