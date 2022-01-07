DDR5時代來臨，曜越(3540)推出旗下首款DDR5記憶體—鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體，預計在今年第1季上市，為曜越營運增添動能，曜越表示，希望今年第1季營運能比去年第4季好。

曜越為高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌廠，因應DDR5架構需求，曜越推出旗下首款DDR5的記憶體–鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體，曜越鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體共有4800MHz、5200MHz和5600MHz三個時脈，和前一代的產品相比，將為玩家帶來更快的速度和強大的效能。在新一代DDR5記憶體架構下，雙倍資料傳輸速度大幅提升，帶來更順暢且不卡頓的使用體驗。

曜越表示，公司記憶體產品涵蓋了多樣時脈，從DDR4系列的2400 MHz到DDR5的5600 MHz高時脈應有盡有，致力提供更多優秀產品以符合消費者的需求，此次推出鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體，宣告曜越邁向DDR5記憶體的全新時代。

此外，鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體可相容曜越Floe RC以及Floe RC Ultra 240/360 CPU記憶體一體式水冷散熱器系列產品，玩家將有更多樣化的選擇，來靈活搭配電腦系統。

曜越鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體預計將在今年第一季上市，而曜越首款RGB DDR5記憶體-鋼影TOUGHRAM XG RGB DDR5記憶體也預計在之後上市。