全球金融市場受通膨隱憂牽動市場情緒下，加劇股市波動，穩健的投資人資金配置該何去何從？群益投信表示，全球REITs指數去年表現都不錯，其中以美國道瓊地產REITs指數全年上漲37.21%表現最出色，其次澳洲不動產12.86%、日本不動產11.14%，歐陸不動產8.48%，也都有一成左右的漲幅，連帶的投信發行的地產ETF表現也不俗。群益道瓊美國地產ETF(00714)去年上漲27.69%，近三成的報酬率，加上每季平均7%的年化配息率，呈現本利雙收。

群益道瓊美國地產ETF(00714)最新一季的預估配息金額為0.419元，預估配息率7.07%，除息日為1月18日，已經是連續3季提供給投資人優於過去的配息金額與平均7%的年化配息率，適合存股領息的投資人納入資產配置中。

群益投信表示，一般而言不動產租金會隨通膨走升而提升，因此可將REITs視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利REITs後市表現，地產ETF是穩健息收的產品，REITs穩定配息的機制，亦能滿足投資人對配息收入的期望，預期未來通膨持續的環境之下，期待未來資本利得、收益兩頭賺的投資人，不妨透過配置道瓊美國地產ETF，一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。

群益道瓊美國地產ETF(00714)基金經理人李鈺涵表示，在能源價格上漲，供應鏈短缺問題尚未緩解，工資上漲等問題，預期通膨將持續更久，全球熱錢資金將持續投入抗通膨資產，房地產可視為抗通膨利器，將推升不動產價格與租金。觀察過去歷史期間(1972年-2020年)，通膨處於中、高通膨期間，REIT表現都比S&P500指數好。REITs有合理的通貨膨脹保護，且長期租賃的REITs也有機會重新定價，REITs也較能保值。美國景氣與獲利持續成長，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，利率處於低檔區間吸引投資人置產，帶動美國房市明顯轉熱，美股REITs資本利得連帶水漲船高的機率高，對於美國地產後市表現不看淡，投資人可多留意投資契機。