HowZ日前推出新專輯《帶光者 theLightBringer》。（迷音樂 Me Music提供）

HowZ的新歌〈花火〉，以坦率口吻唱著當代的速食愛情，把對於一個人著迷時的「暈船」現象寫進歌曲。MV請來本屆金馬獎新科「最佳女配角」王渝萱擔任女主角，與HowZ演出一段若即若離的曖昧關係。第一次正式演戲的HowZ，開拍前幾天就開始緊張，所幸正式上場時，王渝萱專業的引導讓他瞬間放鬆不少，HowZ表示：「前晚想到要演戲就覺得很有壓力，很幸運可以遇到渝萱，她很自然又專業，很謝謝她。」

HowZ高中時期演過幾次舞台社及話劇，但從未演過正式的戲劇，HowZ說：「MV裡有一場要假裝酒醉的戲是我印象最深刻的，第一場戲有點不知從何開始，但因為她的專業讓我也很快的進入狀況。」王渝萱讚賞HowZ狀態越來越放鬆，透露他一開始還畢恭畢敬，但當導演喊開始時他馬上就能進入情境。

提到寫下這樣題材的歌曲，HowZ表示自己雖然不是屬於容易暈船的易戀體質，但卻聽過不少身邊朋友分享各種荒唐的「暈船」經驗，曾聽過其他人暈了一個女生暈到無可救藥，甚至很貼心的幫對方買了半年的早餐，直到女生交了別的男友，暈船的這個人甚至還幫女方新男友的早餐都一起準備，喜歡一個人到無怨無悔付出的境界，甚至愛屋及烏，讓HowZ直呼是他聽過最扯的暈船事件。