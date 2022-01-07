台股內憂外患，美聯準會Fed鷹派釋出提前升息警訊，台灣疫情拉警報，市場憂病毒以闖進社區，今台股在亞股中獨憔悴，早盤電子權值股中箭落馬，其後航運族群也快速逢壓，台股一度重挫逾200點，指數最低觸18134.41點，摔下10日線，期間上下震盪達310點，終場台股收跌198.16點、報在18169.76點、成交量為3268.35億元，日K連3黑；台股虎年首周跌49.08點，周線翻黑。

電子大型權值股今一片慘澹，也為壓盤主力，台積電(2330)修正拉回、下跌1.5%，終場收在634元、跌破10日線，聯電(2303)則小跌約0.1%；聯發科(2454)早盤後一路走低，大跌逾3%，股王矽力-KY(6415)下跌逾1%，大立光(3008)跌幅也逾3.8%，面板股友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)跌幅也均逾2%。

電子股今不僅是大型權指股的壓回，亞信(3169)、晶宏(3141)兩檔2021年的最會漲個股今雙雙殺跌停，今盤面僅剩下零星題材股點火，寒假旺季倒數，遊戲股歐買尬(3687)今解禁出關，直攻漲停，帶動大宇資(6111)、辣椒(4946)、華義(3086)也均亮燈，成為盤面人氣指標。

本土疫情拉警報，帶動防疫概念的富邦媒(8454)、網家(8044)等電商股走強，電商物流相關的嘉里大榮(2608)、宅配通(2642)也在疫情加上年節前運量爆發下，股價雙雙攻上漲停。另外，抗疫族群法諾雅(4133)、恆大(1325)、毛寶(1732)、ABC-KY(6598)全數收在漲停。

美國聯準會會議紀要釋出鷹派訊息，拖累短線美股以及台股走勢，台灣桃園機場疫情警戒升高，使得台股虎年首周前兩日的強勢漲幅在近兩日一口氣吐回，為分析師點出，其實觀察過去會議紀要作為政策指引的準確率很低，不具參考意義；另外，考量五年美股那斯達克指數元月上漲機率達到100%，且台灣元月重量級法說會登場，包括大立光、台積電都將捎來正面消息，指數短線若有拉回不用過於憂心，只是，周末本土疫情發展將成為下周盤面表現重要關鍵。