大坑9-1號步道施工中。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑9-1號步道施工完成。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑10號步道崩塌邊坡高度達32公尺。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑10號步道邊坡整建。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑9-1號步道農夫市集平台重新整建並增設遮陽花架。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中大坑步道群設施老舊，去年豪大雨造成邊坡崩塌，為保障民眾登山安全，台中市觀光旅遊局封閉3、4、9-1及10號等4條步道進行整修，其中4、9-1及10號步道已開放通行。至於3號步道因邊坡崩塌範圍較廣，且落差高達約70公尺，需較長施工期，預計2月底完工。

觀旅局說明，大坑4號步道主要針對起點至0＋145路段拆除重建，考量通行舒適度，拓寬木棧道約25公分；大坑9-1號步道因設施老舊，全線汰換整修，步道入口處農夫市集平台除重新整建外，並增設花架，讓民眾可以遮陽和休憩。

大坑10號步道邊坡多處崩塌，損壞最嚴重段為0K＋750處，崩塌面積達367平方公尺，將近一個籃球場大小，最大垂直落差將近32公尺。經工人以蜘蛛人式施工方式，已完成邊坡保護工程，且為避免因豪大雨再次造成邊坡崩塌，特別增加草溝及導排水等相關設施。

觀旅局指出，大坑步道因老舊及豪大雨造成步道損壞封閉長達半年，主因崩塌區域位於道路狹小路段，大型機具無法進出，施工材料皆需由人工搬運上山。施工期間遇雨道路泥濘更增加施工難度，且疫情期間有缺工問題，市府在艱困環境下，力拚大坑4、9-1及10號等3條登山步道搶在去年最後一日改善完成開放通行。

觀旅局表示，最後一條大坑3號步道在0K＋600處邊坡嚴重損壞，崩塌面積達1139平方公尺，約略2.7個籃球場大小，最大垂直高度近70公尺，目前也在封閉積極趕工施作中，預計今年2月底完工開放，呼籲登山遊客配合封閉施工改走其他優質步道，切勿闖入。

觀旅局表示，大坑共有12條登山步道，各有不同的風景，歡迎大家空閒來登山賞景，但步道有依難易程度分等級，請民眾務必考量自已的身體狀況，選擇合適的步道攀爬；相關步道封閉施工最新資訊可至風管所網站查詢。