工業電腦廠融程電（3416）去年12月營收2.41億元，年增33.9％，月增20.6％，繳出雙位數、雙增紀錄，創同期新高；累計第四季營收6.23億元，季減8.8％，年增9.6％，2021年營收25.02億元，年增35.5％，改寫歷史新高。

融程電表示，第四季營收季減主因為海運塞港問題持續惡化，船期受到影響等逆風因素干擾影響訂單出貨，導致出貨不順，無法及時滿足訂單。

不過，整體來看，由於客戶拉貨動能不墜，後續訂單能見度維持良好，預期成長動能仍將維持強勁表現。融程電在多項指標性大單入袋後，帶動營收規模持續放大，目前正積極布局首季出貨進度，致力維持原訂成長目標。

此外，隨著營收顯著成長，預期規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。市場預期，融程電2021年毛利率將不低於34％水準。

展望後市，融程電強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除了強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收挹注。

目前融程電也積極投入公共安全應用整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比通訊轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整方案，可望持續擴大營運版圖。融程電目標在多重成長引擎挹注下，未來五年營收皆維持穩定向上，營運將再締新猷。