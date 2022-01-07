台港澳唯一原廠正版授權的《2021聖魔之血》，全新伺服器「嘉迪卡拉」於今（6）日在台港澳正式上線。另外遊戲於先前舉辦之新服預約和戰友招募的獎勵，都預計於明（7）日發送完畢；來不及參與事前活動的玩家請不用擔心，隨著新服的開放，眾多慶祝活動也將陸續祭出！

嘉迪卡拉的全面獵殺計畫

《2021聖魔之血》於紅番茄愛娛樂代理的這一年間，持續針對遊戲版本進行優化和推進，「選擇在2022年初開放新服，不僅因為現階段是最完整且符合玩家期待的全新版本，也希望能讓更多新玩家認識《2021聖魔之血》。」官方同時表示，從遊戲NFT商城的評估規劃以及新服開放的消息釋出後，許多老玩家們早已摩拳擦掌蓄勢待發，屆時遊戲內的權力割據勢必會掀起血腥的驚濤巨浪！

▲新服「嘉迪卡拉」，啟動殺戮的歡迎模式

以殺戮為核心的生存法則

官方再次強調，《2021聖魔之血》以玩家間的殺戮競爭為生存法則，各種大小規模的勢力爭奪不斷在遊戲中上演。遊戲操作重視「移動戰鬥」、「動態打擊」與「無限連擊」，除了要防範趁隙攻擊自己的其他玩家、挑戰極具特色的奇幻魔物，再加上人物和場景物件生動刻劃的互動事件，以及結合解謎、懸疑、逃脫、劇情、機關等元素的副本。在冒險的旅途中，四處都是隨機不可預期的危險！