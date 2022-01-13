Kakao Games今（13）日宣布，《奧丁：神叛》事前預約正式在台灣搶先開跑！《奧丁：神叛》是以北歐神話為故事背景，所打造的4K超高畫質手機及PC多平台遊戲，讓玩家可體驗到生動的故事和打擊感十足的戰鬥。即刻起參加事前預約，就可獲得台港澳限定雲豹坐騎以及豐富虛寶，邀請好友參加預約更有機會抽中Samsung 85吋大電視等額外3C大獎！

在《奧丁：神叛》中，玩家一開始共有4種職業可以選擇，分別是擁有高防禦力和體力的戰士、使用強大魔法攻擊多數敵人的女巫、殺敵快速攻擊力強大的盜賊、善於治癒強化全隊生存力的祭司，與此同時，玩家可以透過事前預約網站上的職業介紹頁面，來取得更多詳細的相關資訊。

《奧丁：神叛》事前預約即刻啟動 正式參展TGS首度曝光版本試玩。

遊戲中設計了許多精彩的組隊副本，玩家可體驗對戰耶夢加得、芬里爾、洛基、赫爾等吸睛又強悍的大BOSS，以及30 VS 30人的GVG巨型對戰－瓦爾哈拉大戰，這些精采內容都將在上市後供玩家暢玩，展開屬於自己的北歐神話故事。

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即日起參加事前預約即可獲得10萬金幣、小型HP藥水、強化石和咒文書支援箱，以及台港澳限定雲豹坐騎；此外，在網頁中登入帳號，可取得個人獨有連結，分享連結邀請好友參加預約還有額外獎勵，邀請3位和5位以上，可再分別獲得造型和坐騎召喚券，邀請5位以上還可參加85吋大電視、PlayStation®5 、ROG電競筆電等各項3C大獎抽獎，邀請越多人抽獎機會越高！

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《奧丁：神叛》也將前進2022台北國際電玩展，玩家可於1/22至1/25前來現場（攤位編號：J518）搶先試玩！刺激的實況主對抗賽以及副本挑戰賽等也將在展期於舞台上精彩呈現。現場準備了滿滿的質感周邊贈送給玩家外，每日還有PlayStation®5、iPhone 13 Pro等3C好禮等著玩家來抽，精彩4天《奧丁：神叛》邀請玩家們來現場一同挑戰王者不敗神話！

玩家可立即前往《奧丁：神叛》粉絲頁追蹤按讚取得更多遊戲資訊和最新消息，包含世界地圖、角色、上線時間、和重要的專屬獎勵活動。