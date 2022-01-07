從2022年1月1日到1月6日，6天時間裡，河南省本輪疫情已經累計確診130例本土確診病例。中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮1月6日接受《健康時報》採訪時表示，本輪河南疫情表現出多點散發、輕症及無症狀感染者多、疫苗保護下降等4個特點。

關於這4大特點，張伯禮指出，一是河南和陝西的疫情都是由Delta變異病毒引起，都具有隱匿性傳播、多點散發然後集中爆發的特點，因此河南省可借鑒陝西省既有疫情防控經驗。

二是臨床重症病例少，輕症、無症狀感染者相對多。此次疫情不少感染者在檢出陽性時沒有症狀，入院後陸續出現了輕微的咳嗽、流涕、發熱等症狀，目前的臨床分型多為輕型和普通型。西安本輪疫情中，較為清晰的傳播鏈有三條，但Delta病毒是如何從入境航班傳播出來的目前還不得而知，所以外防輸入依然任務艱巨，疾控相關部門需慎終如始。

三是疫苗保護力有下降趨勢，但預防重症依然有效。隨著大陸全國新冠疫苗接種工作的推進，大部分人都接種了2針，數據顯示西安和鄭州的疫苗接種率超95％，但仍出現局部疫情，一定程度說明疫苗保護力下降，變異病毒可能存在免疫逃逸。但根據目前研究結果看，疫苗在降低重症率和死亡率方面效果很好，有效率可達80％至90％。所以依然要加強疫苗的接種，提高疫苗覆蓋率。

四是西安疫情防控模式需要總結。每次疫情之後都需要進行一次新的總結，大陸土地幅員遼闊，每個省市都有自身的防控政策和特點，即使武漢、上海的疫情防控經驗的也不能照搬到另一個城市。西安本輪疫情情況比較複雜，一個重要的特點就是疫情發現的時候已經出現社區傳播，且有較多的隱匿性傳播。但西安經過數輪大規模核酸檢測和12天的嚴格社會管控，社區層面導致的傳播快速上升勢頭得到了控制，疫情總的趨勢呈現下降態勢，前期防控成效顯現。西安這次應對變異病毒的防控經驗值得總結，豐富大陸不同地區疫情防控的參照藍本。