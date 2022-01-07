歐股周五早市下跌；謹慎的投資人正在靜待和關注稍晚的美國就業報告和歐元區通膨數據，以尋找主要央行將以多快速度收緊貨幣政策的線索。

周五泛歐Stoxx 600指數早市再跌2.54點或0.52%，為485.62點。化工股和旅遊股受壓最多，並且為連續第二日下跌。

來自聯準會的鷹派訊息讓主要股市在本周下跌，目前市場所有目光焦點都轉向周五稍晚即將公布的歐元區通膨數據和美國非農就業報告。

世衛組織官員在周四指出，Omicron變種病毒似乎較Delta變種更為不嚴重，但是不應該被歸類為「溫和」(mild)。

德意志銀行上漲2.7%，股價來到近6個月新高。該行財務長在接受德國媒體訪問時指出，該行有信心在今年達到關鍵的獲利率目標。

法國/義大利晶片製造商意法半導體大漲3.7%，表現居冠歐股。該公司公布第四季初步財報資料，營收表現略為高於去年10月的財測。