晶片製造商意法半導體周五指出，儘管全球晶片供應的衝擊，初步的業績報告顯示，第四季營收表現略高於去年10月底的財測預期。

2021年最後三個月的營收增加11.2%，來到35.6億歐元，超過財測預估的34.0億歐元。全年營收增加24.9%，為127.6億歐元，也高於意法先前的財測。

意法在巴黎上市的股票周五早盤上漲3%。

意法董事長和CEO Jean-Marc Chery說，第四季營收高於財測的預期區間，毛利率也在財測展望區間的上端，主要是得益於優於預期的營運表現。2021年全年營收表現反映了在所有終端市場的強勁表現，在過去一整年，公司參與了客戶計畫。

許多分析師指出，全球晶片的短缺，迫使許多汽車製造商刪減產量，晶片產業的供應瓶頸預計一直到2023年都會影響到產出。

意法半導體在巴黎上市的股票，在2021年上漲43%。公司也將在1月27日公布進一步的第四季財報。