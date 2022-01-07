中信金控7日公告2021年12月份自結盈餘，12月份單月稅後盈餘為23.13億元，累計全年合併稅後盈餘542.05億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.73元。

中信金控表示，12月份銀行及保險核心動能穩健，整體獲利表現良好，其中子公司台灣人壽為因應未來匯率變化，增提10億元外匯價格準備金。

中信金控在2021年繳出優異成績，全年稅後盈餘達542億元，金控總資產規模突破新臺幣7兆元，皆為歷史新高，表現相當亮眼。銀行業務方面，銀行存放業務動能維持穩健，餘額持續增長；財富管理業務以客戶為中心，提供多元化產品及服務，維持業界領先地位；信用卡業務深耕客群，刷卡金額持續成長。

中信銀控子公司中國信託商業銀行累計2021年稅後盈餘297.96億元，較去年同期成長9％。保險業務方面，保單銷售動能佳，投資業務掌握市場趨勢，操作表現良好，台灣人壽累計稅後盈餘231.31億元，較去年同期成長40％。展望2022年，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情及全球經濟環境仍充斥不確定性，中信金控秉持We are family品牌精神，提供客戶最好的金融服務，穩步邁向亞洲領先的領導品牌。