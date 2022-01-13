「走出台灣是必然的路！」金管會主委黃天牧13日表示，國內銀行不能只是死守台灣2300萬人的市場，一定要出走台灣去海外打天下，如日本銀行的獲利有一半以上來自海外據點，雖然拓展海外市場未必一開始就順利、可能要付出一些學習成本換取經驗，但黃天牧強調不能只看一、二年，走出台灣是「必須要作的選擇」。

據金管會統計，國內有38家本國銀行、23家信合社、29家外銀在台行，及311家農漁會信用部，還有郵局的儲匯部，國銀在台灣就有逾3400家分行，3萬多台自動櫃員機等，算是金融可及性相當高的市場。

黃天牧表示，國銀不能只局限在台灣2300萬人的市場，一定要走出台灣去打天下，國銀海外有500多個分支據點，有一半是在新南向國家，且近年也增設很多，只是金管會許可很多東南據點還在等待當地國的同意，金管會也會盡力協助。

雖然疫情造成東協等分支據點逾放升高，但黃天牧表示，東協的高經濟成長率、人口紅利 高等，都是值得國銀去布局的地區，且疫情終將會過去，即政府從2017年開始推動銀行新南向政策不變，國銀的海外布局雖要自己規畫，但黃天牧亦表示，若銀行只把台灣當範圍，只在台灣競爭，無法有效茁壯，走出台灣是必然的路，金管會也提供協助。

如日本銀行海外獲利可占一半以上，國銀到海外布局是必要的策略，過程也許不那麼順利，要作功課、累積經驗，黃天牧強調金融監理或銀行經營策略，不能只看一、二年的績效或成本，要中長期觀察，國銀國際化步代，金管會將都積極支持。