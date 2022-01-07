三五族廠英特磊IET-KY（4971）12月營收達8079.7萬元，續繳雙率雙增佳績，月增8.68％、年增5.02％，也是睽違4年多、首度重返8000萬元大關，單月營收創53個月來新高，第四季營收以2.27億元，創歷年同期新高；2021年全年營收達7.54億元，年增12.95％，但以美元計算，年成長高達19％，符合預期。

董事長暨總經理高永中指出，2021年來營收以磷化銦（InP）為主力，應用如高頻光纖網路、資料庫、資料傳遞應用、5G基建等，目前PIN磊晶片、高速量測HBT量產訂單滿手，已覆蓋到2022年上半年，加上其它產品線目前看來都維持正常，對2022年整體營運正面以待，可望持續成長。

法人預估，以美元計算，英特磊2022年全年營收年增幅度，仍可望維持10～15％的水準；而針對2021年第四季毛利率表現，則有機會維持在35％上下。關於擴產，英特磊新進的全球最大、最新的MBE機台已到位，將正式投入生產行列，總計來看，今年增加2～3部機台，讓產能配置得以更加靈活，有助於推升營收表現。