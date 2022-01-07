全球元宇宙話題正夯，六角國際旗下手搖茶飲品牌「Chatime日出茶太」首度發行NFT，正式跨足元宇宙的世界，提供兩種玩法，12月10日在OpenSea及OURSONG兩個NFT平台上開放限量三款手搖茶飲讓玩家競標，上架後大漲90倍，競標價上看1000美元。另外，Chatime日出茶太以Shaking Tea Up來顛覆大眾對於茶飲文化的想像，在元宇宙的世界裡，也是第一個開放虛擬商店的手搖飲品牌；只要4美元就有機會在全球開設限額限量虛擬門市，希望能把台灣珍奶文化與價值永久保存在這個世界上。

有別於實際手搖茶飲，Chatime日出茶太首波NFT開放三款獨家設計的手搖茶飲─珍珠奶茶、芒果QQ以及荔枝紅茶，競標活動截止到2022年1月31日，最高得標玩家可以在台灣的任一家日出茶太門市免費兌換一年份365杯專屬茶飲（以競標商品同值品項）。

在現實世界中，要在全球投資成為Chatime日出茶太實體門市加盟主，必須經過特定的審核與流程，投資金額需要25至30萬美元。Chatime日出茶太希望未來在元宇宙的世界裡，不論出身背景或經濟條件，世界各地的任何人都有能力可以開一家獨一無二屬於自己的珍珠奶茶門店。

在NFT的競標活動時間內，只需要準備約4美元（0.001乙太幣）即有機會成為Chatime的虛擬門市終身加盟主。目前也在兩個平台上開放全球五個城市限定店鋪，包含台北、紐約、巴黎、埃及與夏威夷，得標的玩家未來可享有販售品牌虛擬手搖茶飲的權利。

一直以來，許多來自不同背景的夥伴加入Chatime 這個大家庭，為品牌注入更多不同的能量與想法，元宇宙的概念加速達成品牌長遠目標。平台上也有販售限量Chatime NFT明星飲品以供大眾永久收藏。將台灣珍奶文化價值滲透至世界上每一個角落！