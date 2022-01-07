美國上周初領失業救濟金人數回升至20.7萬人，高於市場預期，周五（7日）公布12月非農就業數據降至19.9萬人，遜於市場預期，更創自2021年1月以來新低，失業率持續降至3.9%。美股周五早盤微幅開低，道瓊工業指數跌約0.1%，那指跌約0.2%。

截至台北時間22點40分，道瓊工業指數下跌54.96點（或0.15%），暫報36181.51點；那斯達克指數下跌14.72點（或0.1%），暫報15066.15點；標普500指數下跌6.28點（或0.13%），暫報4689.77點；費城半導體指數下跌13.95點（或0.36%），暫報3895.08點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉上漲2.86美元（或0.27%），暫報1067.56美元；台積電ADR下跌2.54美元（或1.98%），暫報125.93美元；聯電ADR下跌0.32美元（2.82%），暫報11.19美元。

美國勞工部周五公布12月非農就業數據，報19.9萬人，低於市場預期的40萬人，亦低於前值修正後24.9萬人，而失業率則連續6個月下降，報3.9%，優於預期4.1%，亦優於前值4.2%。

美國上周初領失業救濟金人數為20.7萬人，雖仍於歷史低點附近，但高於市場預期。截至1日當周，初領失業救濟金人數回升至20.7萬人，高於預期的19.5萬人，也高於前值修正後的20萬人；截至前一周，續領失業救濟金人數為175.4萬人，高於預期的167.8萬人，也高於前值修正後的171.8萬人。