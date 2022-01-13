晶圓代工廠台積電第1季營運展望樂觀，預期季營收約166億至172億美元，季增7.4%。

台積電下午舉行線上法人說明會，副總經理暨財務長黃仁昭表示，第1季高效能運算需求持續強勁，車用電子需求進一步復甦。

黃仁昭指出，第1季營收約166億至172億美元，季增7.4%，估毛利率約53%至55%，營業利益率晶約42%至44%。（編輯：林淑媛）1110113