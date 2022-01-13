台積電第1季展望樂觀 美元營收估增7.4％ 14:432022/01/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶圓代工廠台積電第1季營運展望樂觀，預期季營收約166億至172億美元，季增7.4%。 台積電下午舉行線上法人說明會，副總經理暨財務長黃仁昭表示，第1季高效能運算需求持續強勁，車用電子需求進一步復甦。 黃仁昭指出，第1季營收約166億至172億美元，季增7.4%，估毛利率約53%至55%，營業利益率晶約42%至44%。（編輯：林淑媛）1110113 《半導體》台積電未來續樂觀 營收年增率再上調至15～20％ 《半導體》台積電Q4獲利續升6.4％ 每股淨利登6.41元新高 #台積電 #4% #第1季 #展望樂觀 #166億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電估Q1營收續創高 今年成長25％起跳 15:232022/01/13 財經 中國GDP兆元城市增至24座 北京首超4兆 04:102022/01/13 焦點新聞 《半導體》暴衝 台積電今年資本上看440億美元 15:402022/01/13 財經 台積電去年資本支出300億美元 今年上看440億美元 14:432022/01/13 財經 官股券商護盤 11檔扮尖兵 04:102022/01/13 財經要聞 台積電2021年獲利賺逾二個股本 14:002022/01/13 財經 新北哈客館4年4館政策達標 今年預計再增板橋館 14:032022/01/13 生活 《美股掃瞄》不畏通膨衝40年新高 美股續漲 08:522022/01/13 財經 金融鋼鐵撐盤 台股漲61點重返18400點關卡 14:432022/01/13 財經 2022年地方債發行提前開啟 兆元級資金發力穩經濟 12:242022/01/13 兩岸 台積電去年第4季毛利率升至52.7% 單季獲利創新高 14:432022/01/13 財經 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 Apple Car供應鏈搶破頭！有廠商被翻牌子：蘋果想入股 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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