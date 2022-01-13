美國勞工部周四 (13 日) 公布，截至 1 月 8 日當周，上周初領失業金人數回升至23 萬人，高於市場預期，續領失業金人數來到155.9 萬人，則是遠優於是預期，雖然美國12月CPI年增率7%符合市場預期，美股持續反彈，周四開盤3大指數齊漲，費半指數大漲2%，台積電ADR暴漲近10%，市值躍升至7441.8億美元，一舉超越波克夏、NVIDIA來到全球第8大，重奪半導體之王寶座。

截至台灣時間13日晚間10點40分，道瓊工業平均指數上漲117.78點或0.32%、暫報36408.10點；標普500指數上漲13.28點或0.28%、暫報4739.63點；那斯達克指數上漲52.66點或0.35%、暫報15241.05點；費城半導體指數上漲81.20點或2.08%、暫報3982.40點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價跌0.012%、暫報1,106.09美元；NVIDIA股價上漲0.94%、暫報282.63美元；英特爾上漲0.41%、暫報55.97美元。

台積電ADR股價上漲8.83%、暫報143.91美元，盤中最高一度來到145美元，睽違近1年終於再刷新新高紀錄；聯電ADR股價上漲5.73%、暫報11.90美元。