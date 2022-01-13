台積電(2330)今年第一季營運持續樂觀，單季營收預計達166~172億美元，再創新高，季增率5.5~9.3%，中間值的季增率約為7.4%。公司對全年展望亦樂觀，今年仍是強勁的成長年，全年美元營收預估比去年成長25~29%，亦再創新高。

台積電今日下午舉行線上法人說明會，副總經理暨財務長黃仁昭表示，第一季高效能運算需求持續強勁，車用電子需求進一步復甦。台積公司並預估本季毛利率續揚，將達53~55%。本季營業利益率約42%至44%，也比上季的營業利益率41.7%續揚。

以新台幣27.6元計，台積電本季營收預計在4581.6億元~4747.2億元，季增4.6~8.3%，也再創新高。

台積電看好今年仍是強勁成長的一年，總裁魏哲家表示，今年全球晶圓代工產值可望成長20%，預期台積電今年美元營收可望成長25%至29%。魏哲家表示，包括市占率提升、漲價效益及出貨量增加，成為台積電今年營運成長動能。

台積電去年第四季營收157.4億美元，美元營收季增5.8%，再創新高。新台幣營收為4381.9億元，季增5.7%，亦再創歷史新高紀錄。毛利率持續攀升，達52.7%，較去年第三季拉升1.4個百分點；歸屬母公司淨利新台幣1662.3億元，再創單季歷史新高，每股純益6.41元。

台積電2021年總營收1兆5874億元，續創年度歷史新高紀錄，年增18.5%；全年毛利率51.6%，較2020年下滑約1.5個百分點，歸屬母公司淨利5965.4億元，同創歷史新高，年增15.2%，每股純益23.01元。