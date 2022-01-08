蔡英文總統出席2022台北世貿電器影音資訊年終購物節展，對金嗓電腦科技董事長蔡世寅關心詢問與金嗓歌友會有無關係，蔡世寅說，他只賣機器，歌友會不是他開的。（蔡世寅提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情再度緊張，桃園市金嗓歌友會傳出有人染疫，金嗓電腦科技董事長蔡世寅說，接到好多電話詢問「金嗓歌友會是不是你開的？」連蔡英文總統出席2022台北世貿電器影音資訊年終購物節展，到子公司參展的甲電國際展櫃也關心詢問，蔡世寅澄清強調，只賣機器，歌友會不是他開的。

蔡世寅曾在前台中市長林佳龍任內擔任民政局長，自己專業與事業是經營知名的金嗓歌唱設備，但因近來桃園金嗓歌友會傳出有人確診，因為與他的公司「金嗓」同名，還有人以為是他開的。

蔡世寅表示，金嗓歌友會不是他開的，請大家不要誤會。他感謝大家關心，也呼籲近來有去金嗓歌友會的人快去接受快篩。

金嗓電腦科技發現市場需求及商機，蔡世寅2020成立子公司「甲電國際股份有限公司」，主要營業項目為智能科技產品研發，代理銷售、專注於服務型機器人產品推廣。

2022台北世貿電器影音資訊年終購物節展展出，蔡英文總統特別出席甲電國際展櫃，了解最新產品多功能智能機器人

，蔡世寅表示，5G時代的來臨，許多家電商品AI人工智慧深入妳我生活中，此次年終展甲電公司出動五台全系列多功能智能機器人，主打款送餐服務性機器人，最萌服務員「愛咪」作為展覽一大熱門話題。